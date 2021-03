Netflix lapt recordbedrag voor Batman-acteur Christian Bale - Apparata

Netflix heeft een recordbedrag over voor Oscarwinnaar en Batman-vertolker Christian Bale. Het project heet The Pale Blue Eye en plaatst Bale in de hoofdrol.

Tijdens de European Film Market betaalt Netflix een recordbedrag voor een horror-film met Batman-ster Christian Bale. De online beurs brengt investeerders, studios en filmmakers bij elkaar. Zo ook Netflix en de Britse Oscarwinnaar. De streamingdienst krijgt een gotische horror/thriller met de naam The Pale Blue Eye ervoor terug. Dit weten we over de aankomende film.

Netflix strikt thriller met Christian Bale

Netflix heeft maar liefst $55 miljoen betaald voor de Christian Bale-film, omgerekend ruim €46 miljoen. Het is het hoogste bedrag ooit dat tijdens de beurs is afgerekend, zo meldt Deadline. The Pale Blue Eye is een passieproject van regisseur Scott Cooper waar hij naar verluidt al 10 jaar aan sleutelt. De Amerikaanse regisseur werkte al twee keer met Bale samen, voor Out of the Furnace en western Hostiles. Cooper maakte eerder ook maffiafilm Black Mass.

The Pale Blue Eye is gebaseerd op het gelijknamige boek en gaat over een reeks moorden op een militaire academy in de Verenigde Staten in 1830. Bale speelt een getalenteerde detective die samen met student Edgar Allan Poe (de latere dichter die in het echt ook op de academy zat) de moorden moet oplossen.

Later dit jaar zal Netflix’ nieuwste film met Christian Bale in productie gaan, als de acteur klaar is met de aankomende Thor-film. Ondertussen is Bale op de streamingdienst in Batman Begins, Vice en The Prestige te zien; alle drie keihard aanraders!

