Netflix lijkt stiekem toch de streaming-oorlog te winnen

Disney+ blijkt toch niet zo'n grote bedreiging voor de streaming-gigant te zijn dan gedacht.





Streaming-liefhebbers hielden hun adem in met de komst van Disney+ want de streaming-oorlog met Netflix zou gaan losbarsten. Nu was de lancering van Disney+ niet zo soepel maar uiteindelijk deed de dienst het ontzettend goed. Opvallend, want Netflix presteerde het afgelopen kwartaal ook fantastisch en dat roept de vraag op of we überhaupt wel van een oorlog moeten spreken.

Tijdens een gesprek met investeerders maakt Netflix bekend dat het internationaal gezien boven verwachtingen presteerde in het vierde kwartaal van 2019. Wereldwijd kwamen er bijna 9 miljoen nieuwe gebruikers bij in de laatste maanden van vorig jaar. Dat terwijl er minder dan 8 miljoen nieuwe abonnees verwacht werden.

Op eigen grondgebied – de Verenigde Staten – moest Netflix wel een beetje inleveren. Er werden 600.000 nieuwe gebruikers verwacht, maar dat bleken er slechts 423.000 te zijn. Wellicht dat Netflix dus nationaal wel moet concurreren tegen Disney (en Apple). Maar Netflix mag niet klagen; in totaal steeg de omzet naar 5,5 miljard dollar in het betreffende kwartaal, zo’n 4,964 miljard euro.

In totaal heeft de streaming-gigant wereldwijd 167 miljoen abonnees. Er worden tevens weer 7 miljoen nieuwe gebruikers verwacht voor het eerste kwartaal van 2020.

Kortom, Netflix is lang niet klaar met groeien. Wel wordt het interessant om te zien hoezeer de meest recente prijsverhoging weer invloed zal hebben op de groei. Maar met de gigantische hoeveelheid investeringen en een waslijst aan toffe content moet dat wel goed komen.

Lees ook: Hapert Netflix alleen op vakantie?