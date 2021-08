Netflix live action Cowboy Bebop gaat een waar spektakel worden

Er komt binnenkort weer gave live action content naar Netflix in vorm van Cowboy Bebop. Wat kunnen we verwachten?

Het komt niet vaak voor dat er een live action film of serie verschijnt op Netflix. Dus als het moment dan daar is, dan voelt dat extra bijzonder. Men creëert een soort buzz rondom de titel en dat is met de nieuwe film Cowboy Bebop niet anders. Kijk even verder dan die gekke titel, want het ziet er vooralsnog erg interessant uit.

Cowboy Bebop is een Netflix Original serie. Het eerste seizoen zal bestaan uit 10 afleveringen. Vandaag is bekendgemaakt dat de eerste aflevering vanaf 19 november te zien zal zijn. Een trailer hebben we helaas nog niet. Wel is een gedeelte van de cast bekend. Zo hebben John Cho, Mustafa Shakir en Daniella Pineda de hoofdrollen te pakken.

De serie is al jaren in de maak. Des te spannender zijn we naar het eindresultaat. Want al twee jaar geleden waren er opnames voor Cowboy Bebop. De opnames kwamen echter tijdelijk stil te liggen omdat Cho gewond raakte op de set.

Cowboy Bebop is een van oorsprong Japanse anime uit 1998. Het verhaal speelt zich af in de toekomst, waarbij de mensheid de aarde heeft verlaten en nu leeft op meerdere planten in de ruimte. De naam cowboy slaat op het feit dat de karakters uit de serie boeven vangen en bij de politie afleveren.