Netflix livestreaming is echt weer iets heel anders

Netflix gooit het over een andere boeg door voor livestreaming te kiezen. Dat klinkt interessant.

Voor livestreamen moet je bij platformen als Twitch of YouTube zijn, toch? Dat zijn in elk geval de bekendste sites waar je terecht kunt. Netflix zal in elk geval niet in je hoofd opkomen. De Amerikaanse streamingdienst staat bekend of films, series en tegenwoordig ook het op mobiel aanbieden van games.

Innoveren is Netflix niet vreemd. Vandaar dat de streamingdienst nu weer wat nieuws overweegt. Volgens Deadline werkt Netflix aan een livestream concept om shows en comedy specials uit te zenden. Zie het als een vorm van live televisie.

Netflix zou nog in een zeer vroeg stadium van planontwikkeling zijn. Maar het klinkt interessant. Op deze manier neemt Netflix echt de rol van televisie over. Ook kan het de manier veranderen waar op je televisie kijkt.

Een comedy special is vaak al even geleden opgenomen. En hoewel het actueel kan zijn, haken de grappenmakers niet aan op het nieuws van de dag. Dat zou met een livestream show bijvoorbeeld wel kunnen.

Een andere manier waarop Netflix invulling zou kunnen geven aan livestreaming is door middel van interactieve shows. Stel je voor dat je naar een talentenjacht zit te kijken, live op Netflix. En aan de hand van de app een stem kunt uitbrengen. De abonnees zijn de jury. Klinkt best vet.