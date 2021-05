Netflix maakt de stap naar games? - Apparata

Naast films, tv-series en documentaires staat Netflix staat ook bekend om het aanbod van games? Wie weet.

Netflix is al jaren de streamingdienst van keuze onder Nederlanders. De Amerikaanse streamingdienst heeft wat concurrentie in vorm van Disney+ en bijvoorbeeld Videoland, maar niemand blaast Netflix zomaar omver. Daarnaast is de dienst bezig met het overwegen van uitbreidingen. Opeens komt de combinatie Netflix en games bovendrijven.

Bronnen tegenover The Information stellen dat Netflix een veteraan in de game industrie heeft benaderd om het bedrijf te helpen met de uitbreiding naar videogames. Inmiddels heeft de streamingdienst van zich laten horen. In een reactie zegt Netflix tegen Polygon inderdaad interactieve entertainment te overwegen. Maar het woord games valt niet meteen. Kortom, de streamingdienst doet er nog een beetje geheimzinnig over.

In het verleden had Netflix al een interactieve show genaamd Bandersnatch and You v. Wild van Black Mirror. Het is duidelijk dat de dienst wat meer die richting op wilt gaan door de combinatie Netflix en games. Het experimenteren met nieuwe ideeën is ook niet zo vreemd. Stilstaan is immers achteruitgang. Met al die nieuwe streamingdiensten moet je jezelf vernieuwen als bedrijf om relevant en nieuw te blijven. Dat is precies wat Netflix hier lijkt te gaan doen. Hoe en wat precies is afwachten