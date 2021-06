Netflix maakt downloaden op Android nog handiger - Apparata

Foto via Netflix

Je kunt al ontzettend lang Netflix-content downloaden en offline bekijken, maar daar zat een beetje een knullige eis aan. Dat is nu niet meer.

Gedownloade content op Netflix kijken is al jaren een ding en de streamingdienst maakt die feature steeds handiger. Zo kunnen we de app al een hele poos automatisch de volgende afleveringen van series laten downloaden. Je kunt zelfs Netflix nieuwe gesuggereerde content voor je laten downloaden. Nu verwijdert Netflix een van de laatste beperkingen voor de downloadfunctie en introduceert gedeeltelijk downloaden.

Netflix laat je gedeeltelijk content downloaden

De gloednieuwe functie is vooralsnog alleen beschikbaar op Android, zo laat Netflix in een blogpost weten. Gebruikers kunnen voortaan films en series gedeeltelijk downloaden en kijken zover beschikbaar. Tot dusver kon je alleen volledig gedownloade content bekijken.

Het zou dan bijvoorbeeld kunnen voorkomen dat je net te vroeg gestopt was met het downloaden van een film. Ook al mist alleen de laatste minuut, dan nog kon je de film tot voor kort niet bekijken.

Een andere use case is die van gebruikers met matige WiFi. Als je bijvoorbeeld in een hotel met slechte WiFi zit, zou het kunnen dat je niet prettig een aflevering van iets kunt kijken. Even het zwembad in, douchen en het buffet langs terwijl Netflix aan het downloaden is kan dan de oplossing zijn. Maar wederom, dan moest de download voorheen helemaal klaar zijn.

De toevoeging aan de download-feature wordt nu uitgerold voor de Android-app van Netflix. Naar eigen zeggen zal eenzelfde functie voor iOS in de komende maanden getest worden.