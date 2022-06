Netflix maakt enorme rommel van anti-wachtwoord deelsysteem

Netflix test het bijbetalen voor het delen van een wachtwoord of account, maar dat blijkt een enorme rommel te zijn. Of is het strategie?

Het nieuwe systeem voor het beperken van het delen van Netflix-accounts werkt voor geen meter. Gebruikers in enkele Latijns Amerikaanse landen moeten voortaan extra betalen voor het delen van een wachtwoord. Maar de tests blijken een compleet drama te zijn.

Netflix blundert met systeem tegen wachtwoord delen

De nieuwe regels die Netflix in het buitenland test blijken voor ontzettend veel verwarring te zorgen, zo zeggen gebruikers tegenover Rest of World. De ene gebruiker moet inderdaad extra betalen. De andere gebruiker krijgt een melding dat hij zijn Netflix-wachtwoord niet mag delen, maar vervolgens gebeurt er niks. Weer een andere gebruiker meldt dat hij überhaupt nooit is ingelicht over het veranderen van de servicevoorwaarden.

Nu zou het zomaar kunnen zijn dat Netflix expres verschillende aanpakken test. Het is immers niet voor niets dat het vragen van extra geld vooralsnog alleen in Peru, Chili en Costa Rica getest wordt. Dit zijn namelijk enkele van de kleinste markten voor Netflix. Ze willen ons blijkbaar niet boos maken!

Maar zelfs tests in het buitenland bleken te veel. Recentelijk moest Netflix zeer teleurstellende cijfers bekendmaken. En het delen van een account of wachtwoord bleek volgens Netflix een van de boosdoeners te zijn.

Tegelijkertijd blijkt dat klanten gewoon niet op zitten te wachten op het betalen van extra abonnementskosten omdat Netflix gierig doet. Mogelijk reflecteren de tests in de vermelde landen de voorzichtigheid van Netflix. Als dat inderdaad het geval is: mooi!