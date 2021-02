Netflix maakt exclusieve Terminator serie - Apparata

Foto @OrionPictures

Netflix kondigt op Twitter een gloednieuwe Terminator animatie-serie aan. De makers achter de show zijn legendes binnen de animatie-wereld, want ze maakten voorheen bijvoorbeeld Ghost in the Shell. Dit weten we over de aankomende Terminator-serie.

Netflix Terminator-serie

De iconische franchise van regisseur James Cameron kent een zestal films, een paar series en wat sub-spin-offs. Maar een animatieserie is nieuw voor de tijdreizende moordmachine.

De show zal gemaakt worden door enkele grote namen uit de industrie. Zo is de schrijver van Project Power aan boord gekomen en verzorgt animatiestudio Production I.G de beelden. Die laatste is een Japanse studio die dus verantwoordelijk is voor onder andere Ghost in the Shell, Psycho-Pass, Eden of the East en de Kill Bill geanimeerde O-Ren backstory.

De meest angstaanjagende moordmachine uit sci-fi-geschiedenis is terug, zoals beloofd. Project Power’s Mattson Tomlin en legendarische animestudio Production I.G werken samen aan een animatieserie die zich afspeelt in het Terminator-universum. Netflix over de aankomende show

Vooralsnog is er weinig inhoudelijke informatie over de serie beschikbaar. We weten alleen dat het om een ‘gevecht tussen mens en machine’ zal gaan. De showrunner belooft een “conventie-brekende aanpak van Terminator, op een manier die alle verwachtingen ondermijnt en ballen laat zien.”

Aangezien de afgelopen zes films de tijdlijn van de franchise meermaals op z’n kop hebben gegooid, moet nog maar blijken hoezeer het de verwachtingen kan tarten. Er zijn immers al een hoop fratsen uitgehaald om het verhaal de afgelopen jaren relevant te houden. Voor zover we weten zijn James Cameron en Arnold Schwarzenegger niet betrokken bij het project. Een releasedatum of uiteindelijke titel van Netflix’ Terminator zijn ook nog niet bekend.

Mocht je in de stemming willen komen, alleen Terminator: Genisys (2015) is momenteel op Netflix te zien.