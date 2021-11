Netflix maakt het mogelijk om games te spelen!

Netflix

Streamingsdienst Netflix breidt zijn aanbod uit met mobiele games. Lees hier welke spellen het zijn en hoe jij ze kunt spelen.

Ook Netflix stapt in de wereld van spelletjes. Dat is blijkbaar een lucratieve markt, want waarom zouden ze het anders doen. De streamingsdienst voegt op dit moment vijf spellen toe. Het gaat om Stranger Things: 1984, Stranger Things 3: The Game, basketbalspel Shooting Hoops, kaartspel Card Blast en Teeter Up. Deze laatste is een spel waarmee je een balletje in balans moet houden en langs obstakels moet loodsen.

Netflix en games

Ze komen niet tussen je series en films te staan. Nee, ze krijgen een aparte rij in de app. Om de spelletjes te kunnen spelen hebben mensen wel een Android-telefoon en een Netflix-abonnement nodig. Er zijn geen extra kosten, in-appaankopen of reclames aan verbonden. Dat is wel zo fijn.

Kinderen met een eigen account kunnen de games niet spelen. Netflix zegt dit te doen om de kindveiligheid te bewaren. Voordat je de spellen gaat spelen, moet je ze downloaden. Voor sommige van deze spellen is een internetverbinding nodig, bij andere spellen is dat niet nodig. Die kunnen offline gespeeld worden.

Moet groeien

Deze eerste vijf spellen zijn pas het begin en moeten uitgroeien tot een aanzienlijke gamebibliotheek. Deze moet de aankomende maanden groeien. De komst van spellen werd eerder dit jaar al aangekondigd in een brief aan investeerders. “We zien gaming als een nieuwe contentcategorie voor ons”, meldde de dienst destijds. “Net als onze uitbreidingen naar eigen films, series en reality-tv.”