‘Netflix maakt met John Wick-schrijver serie van Splinter Cell’

Netflix tovert de populaire Splinter Cell games tot volledige serie. Dit is wat we weten.

Netflix behaalde met The Witcher een gigantisch succes en waarschijnlijk hopen ze hetzelfde met Splinter Cell te doen. De iconische videogame-serie ligt al een behoorlijk tijdje stil, maar Netflix gaat er iets anders mee doen. De streamingdienst gaat naar verluidt de franchise over superspion Sam Fisher omtoveren tot animatieserie.

Netflix tovert Splinter Cell om tot serie

Zoals The Witcher is ook Splinter Cell een populaire game-franchise, losjes gebaseerd op een boekenserie. Netflix wil waarschijnlijk het succes van The Witcher evenaren met een nieuwe Splinter Cell animatieserie. Daarvoor hebben ze volgens Variety de schrijver Derek Kolstad (John Wick) ingehuurd.

Volgens het medium heeft Netflix gelijk twee seizoenen besteld van ieder 8 afleveringen. Gelukkig is uitgever Ubisoft bij het project betrokken, wat suggereert dat het geliefde karakter eer aangedaan wordt. Aan de andere kant, het Franse gamebedrijf was ook betrokken bij de Assassin’s Creed-film, en dat was op enkele toffe scènes na een complete ramp.

Waar de serie precies over zal gaan en wie het iconische karakter zal spelen, is nog niet bekend. Wel weet ik dat ze het legendarische geluidje van het inschakelen van de nachtkijker in de serie moeten verwerken. Je zult geen Splinter Cell-fan tegenkomen die een serie zonder de piep zal accepteren. Over een releasedatum en de tekenstijl is ook nog niets bekend.

Spionnenfranchise werd cover shooter

Splinter Cell is een stealth-game die voor het eerst in 2002 uitkwam. Het was een franchise waarin sluipen, verstoppen en spioneren belangrijker waren dan knallen en knokken. Veel van de eerdere Splinter Cell-games speelden zich dan ook voornamelijk in het donker af (tenzij de nachtkijker aangeslingerd werd).

Latere titels in de franchise waren meer gericht op de mainstream markt en zagen veel bekende mechanieken verdwijnen. Het werd belangrijker om badass te knallen en naar cover te duiken. Ongezien een missie voltooien was bij de latere games minder belangrijk. Sinds 2013 is er geen nieuwe game in de franchise meer uitgekomen. Zou de Splinter Cell Netflix show een reboot van de franchise betekenen?