Netflix maakt twee grote Blizzard-games tot serie

Netflix zet de laatste tijd keihard in op animatie. Maar omdat lang niet iedereen de Japanse stijl tof vindt, komt de streamingdienst naar verluidt ook met een tweetal gloednieuwe game-verfilmingen aanzetten, en wel van de grootste uitgever uit de industrie: (Activision) Blizzard.

De game-maker heeft het al eens geprobeerd; Warcraft was een film gebaseerd op de gigantisch invloedrijke MMORPG genaamd World of Warcraft. Maar de film werd doorgaans behoorlijk slecht ontvangen en sinds dien is het stil rondom deze potentiƫle franchise.

Nu blijkt dat Netflix en Blizzard samenwerken om twee andere gigantische franchises naar het zilveren scherm te brengen. Dat heeft GameSpot gespot op LinkedIn, waar Activision-Blizzard-topman Nick van Dyk trots heeft staan dat hij zowel een show rondom Diablo als een serie over Overwatch produceert.

Volgens zijn pagina krijgt de duivelse ‘dungeon crawler’ Diablo een geanimeerde adaptatie in een “anime stijl.” Denk een beetje aan Netflix’ Castlevania, een show die kwa toon en visuals zelfs best dicht bij Diablo staat. De serie zou in pre-productie zitten en krijgt een wereldwijde Netflix-release.

Over de verfilming van Overwatch is iets minder bekend. We weten alleen dat het tevens om een geanimeerde serie gaat over de populaire eSports shooter. Voor Overwatch heeft Blizzard overigens al heel wat cinematics gemaakt. Deze filmpjes voegen kleur en karakter toe aan het uitgewerkte universum waar Overwatch zich in afspeelt.

Voor beide franchises geldt dat er ontzettend veel ‘lore’ beschikbaar is. Met andere woorden valt er dus heel wat te schrijven over de verhaaltechnisch gedetailleerde games. Tof voor fans van de franchises en wellicht ook een leuke manier om Netflix-kijkers te interesseren in de games van Blizzard. Wanneer de series zouden moeten uitkomen en wat er inhoudelijk gaat gebeuren is nog niet bekend.

