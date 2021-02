Netflix maart 2021 – nieuwe films en series - Apparata

Maart 2021 brengt een hoop lekkers naar Netflix, waaronder het derde seizoen van Drive to Survive!

Ja, alweer het derde seizoen Drive to Survive waar in dit nieuwe seizoen de Formule 1 werd gevolgd met de nodige corona gerelateerde uitdagingen. Netflix brengt in maart 2021 nog veel meer lekkers. Een documentaire over de Amerikaanse rapper Biggie bijvoorbeeld, maar ook weer lekkere nieuwe films en series. Kortom, genoeg te zien!

Netflix Original Series in maart 2021

The Houseboat – 9 maart

Sky Rojo – 19 maart

Formula 1: Drive To Survive – 19 maart

The Irregulars – 26 maart

Netflix Films in maart 2021

Moxie – 3 maart

Paper Lives – 12 maart

Yes Day – 12 maart

A Week Away – 26 maart

Bad Trip – 26 maart

Overige Netflix content maart

Biggie: I Got A Story To Tell – 1 maart

Last Chance U: Basketball – 10 maart

Operation Varsity Blues: The College Admissions Scandal – 17 maart

Wafeltje en Mochi – 16 maart

The Blacklist: seizoen 7 – 14 maart

