Netflix manipuleerde zoekresultaten na controverse

De Amerikaanse streamingdienst Netflix was ongetwijfeld geschrokken en manipuleerde zelfs zoekresultaten.

Kun jij je nog die rel uit 2020 herinneren in verband met de film Cuties? De Franse film werd door Netflix als trots gepresenteerd. Maar met de trailer ging het al fout. Er waren veel boze reacties. Men omschreef het onder meer als een film voor pedofielen. Netflix trok zich publiekelijk niets aan van de negatieve aandacht. Achter de schermen heeft de dienst wel degelijk maatregelen genomen.

Uit interne documenten, in handen van The Verge, blijkt dat Netflix zoekresultaten manipuleerde. De film Cuties was daardoor moeilijker te vinden op de streamingdienst. Normaal brengt Netflix nieuwe releases onder de aandacht op het thuisscherm van de dienst. Ook kun je daar zien wat er binnenkort te zien is op Netflix. In beide gevallen was Cuties niet te ontdekken. Bewust gedaan, zo blijkt achteraf. Daarnaast was de film niet te vinden binnen de kids categorie.

Kortom, Cuties verwijderen van Netflix ging de Amerikaanse streamingdienst een brug te ver. Maar het jou moeilijker maken om de titel te vinden in de bibliotheek had het bedrijf minder moeite mee. Desalniettemin zal de dienst een tweede keer goed nadenken over het soort content dat ze aanbieden aan abonnees.