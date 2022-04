Netflix mei 2022 – nieuwe films en series

Genoeg gave nieuwe content in mei 2022 op Netflix op het gebied van films en series. Laten we gauw kijken wat er zoal komt.

Een gloednieuwe serie in vorm van Clark. Het langverwachte vierde seizoen van Stranger Things. En Chapter 2 van John Wick. Mei 2022 is niet een maand waar we mogen klagen op Netflix qua nieuwe films en series. Het ziet er zeer goed uit op Netflix.

Netflix Original Series in mei

Clark – 5 mei

Workin’ Moms: seizoen 6 – 10 mei

Who Killed Sara?: seizoen 3 – 18 mei

Love On The Spectrum U.S. – 18 mei

Somebody Feed Phil: seizoen 5 – 25 mei

Stranger Things 4: Volume 1 – 27 mei

Netflix Films in mei

Senior Year – 13 mei

F*ck De Liefde – 20 mei

Overige content op Netflix mei

Cyber Hell: Exposing An Internet Horror – 18 mei

The G Word With Adam Conover – 19 mei

Christina P: Mom Genes – 8 mei

My Little Pony: Wees Trouw Aan Jezelf – 26 mei

Klein Bheem: Ik Hou Van Taj Mahal – 30 mei

De films van mei

John Wick 2: Chapter 2 – 1 mei

Servant Of The People – 17 mei

Jackass 4.5 – 20 mei

En dat waren ze. Het Netflix mei 2022 overzicht. Veel kijkplezier!