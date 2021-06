Netflix moet noodgedwongen andere content maken in Europa - Apparata

Foto @Netflix

Netflix moet van Frankrijk als eerste in Europa flink investeren in lokale content, wat de streamingdienst in een ongemakkelijke positie brengt.

Netflix en andere streamingdiensten moeten zich voortaan aan een twijfelachtige richtlijn van de Europese Unie houden. Het Audiovisual Media Services Directive dwingt streamingdiensten om een flinke portie van de omzet verdiend in Europese landen te investeren in lokale content. Frankrijk is de eerste die Netflix nu opdraagt om tenminste 20% van alle omzet in Franse content te investeren, zo meldt Variety.

Europa heeft regie over Netflix

Het idee is dat lokale concurrenten (in Nederland bijvoorbeeld Videoland) een kans krijgen om te concurreren. Maar Netflix doet dat natuurlijk niet uit pure vriendelijkheid. Vooralsnog mag de streamingdienst bijvoorbeeld geen films op de Franse variant plaatsen, tot drie jaar na de release in bioscopen. Door 20% van de omzet in lokale producties te investeren, hoeft Netflix nog maar een jaar te wachten.

Ergens is dit voor de consument wel goed nieuws. Enerzijds komt er meer lokale content uit, wat interessant kan zijn. Ook kunnen Franse Netflix-kijkers voortaan sneller nieuwe films op de streamingdienst verwachten.

Aan de andere kant kan dit de kwaliteit van content op de streamingdienst flink omlaag halen. Neem ons kikkerlandje bijvoorbeeld. De Nederlandse filmindustrie is nu eenmaal behoorlijk klein. Je kunt veel geld tegen onze productiehuizen gooien, maar dat wil nog niet per se zeggen dat er dan killer content terug komt. Hollywood is wat dat betreft toch wat betrouwbaarder. Gelukkig hebben we nog Undercover en Mocro Maffia. Frankrijk heeft onder andere Lupin.

Frankrijk is de eerste in Europa die dergelijke eisen aan Netflix stelt. Het decreet kan als voorbeeld dienen voor alle andere landen. Uiteindelijk zal dus een groter aandeel op alle grote streamingdiensten van lokale oorsprong zijn. Het is niet bekend wat bijvoorbeeld Nederland en België in petto hebben.