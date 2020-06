Netflix heeft Nederlandse filmwereld ontdekt [video]

Dit zijn drie voorbeelden van Nederlanders op Netflix.

Het Netflix nieuws kreeg de afgelopen tijd een Nederlands tintje en dat is natuurlijk reden voor een apart overzichtje met leuke clips en trailers.

Thekla Reuten krijgt in fantasy-serie Warrior Nun

De fantasy-serie Warrior Nun is gebaseerd op de gelijknamige strip van Ben Dunn. Voor de productie heeft Netflix in de persoon van producent Simon Barry, bekend van Van Helsing en Continuum, een grote naam aangetrokken. In deze internationale setting kunnen we ‘onze’ Thekla Reuten bewonderen die de rol speelt van directrice van een techbedrijf dat claimt de weg naar de hemel gevonden te hebben. Hoe dat eruit ziet zie je hierna. Vanaf 2 juli kun je het eerste seizoen van de serie helemaal bekijken.

Ferry Bouman krijgt prequal als eigen film

Meestal komen acteurs die in reclames spelen maar moeilijk uit hun reclamerol. Frank Lammers is de uitzondering die de regel bevestigt. Met de rol van Ferry Bouman in de Netflix-hit Undercover (waar overigens een tweede seizoen van is aangekondigd) rekende hij direct af met zijn ‘Hallo Jumbo’ imago. Nu gaat men nog een stap verder. Lammers krijgt de hoofdrol in een film over Ferry Bouman. In deze Nederlandse Netflix-original film gaat men terug naar de beginjaren van de drugsbaron. Wanneer de film uitkomt is nog niet bekend. Je kunt de trailer van de film inmiddels al wel bekijken.

Eerste Nederlandse Netflix Original Film

Hoewel Lammers natuurlijk blij zal zijn met de verfilming van de avonturen van Ferry Bouman kan hij niet zeggen dat hij de hoofdrol heeft in de eerste Nederlandse Netflix Original Film. Die rol is namelijk weggelegd voor de acteur die de hoofdrol gaat spelen in de nieuwe productie van Shady el-Hamus en Jeroen Scholten van Aschat die samen eerder onder meer scoorden met ‘De Libi’.

Hun primeur met een film over een opkomende rapper in social media-tijd kondigden ze zelf aan.

Het duurt nog even voor je van deze nieuwe producties kunt genieten. Wellicht kun je tot die tijd inspiratie opdoen in de nieuwste ‘Black Lives Matter’ categorie.