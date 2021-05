Netflix neemt een gok en lanceert bijzondere serie - Apparata

De zomer verschijnt de nieuwe Netflix serie op de streamingdienst genaamd Masters of the Universe: Revelation.

Eerlijk is eerlijk. Netflix is niet bang om niches te vullen. Tegelijkertijd weet je van tevoren dat er niet een ontzettend groot publiek gaat kijken naar zo’n film of serie. Vanuit commercieel belang dus niet het meest briljante idee. Toch heeft de Amerikaanse streamingdienst daar lak aan. Ze hebben al meerdere series of films die zich richten op een bepaald publiek. En daar komt voorlopig geen einde aan.

Masters of the Universe

Aankomende zomer verschijnt namelijk de gloednieuwe serie Masters of the Universe: Revelation op Netflix. Wat dit is? Nou, een nieuwe versie van de geanimeerde He-Man reeks, die vroeger al in de jaren tachtig werd uitgezonden.

De serie van vroeger

De serie gaat verder waar het verhaal in de tachtiger jaren stopte. Het is een anime dat zowel oude als nieuwe karakters uit de serie bevat. Het moet wel je ding zijn natuurlijk. Niet alleen is het een anime. Wie het origineel niet kent van vroeger, is misschien niet eens geïnteresseerd in deze nieuwe serie. Netflix kan het niets schelen, want Masters of the Universe: Revelation is vanaf 23 juli te kijken op de dienst.

Naar aanleiding van deze serie lanceert Mattel een aantal actiefiguren die vanaf 15 juni verkrijgbaar zijn. Voor de échte fans.