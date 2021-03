Netflix officiële trailer ‘Ferry’ nu te zien! - Apparata

Netflix

We kennen Ferry van de populaire serie ‘Undercover’. Nu staat de trailer online van Netflix ‘Ferry’ en neemt ons terug naar waar het allemaal begon.

Het tweede seizoen van Undercover was volgens velen niet zo goed als seizoen 1. Dit omdat Ferry een kleinere rol had. Dat wordt natuurlijk helemaal goed gemaakt met de film die Netflix voor ons in petto heeft. Deze gaat namelijk helemaal over Ferry en gaat terug in het verleden. We zien hoe Ferry de criminaliteit is ingerold. Spektakel gegarandeerd.

Trailer

Netflix wil met deze teaser trailer natuurlijk mensen al laten warm lopen voor de film. De concurrentie zoals Disney + zit ook niet stil, dus Netflix geeft gas. Veel nieuwe series en films komen er aan en daar is Ferry er één van. Het is al langere tijd bekend dat deze film van de populaire streamingsdienst in de pijplijn zit, maar nu hebben we dus de eerste beelden.

Ferry begint in deze trailer met zijn kenmerkende stem te praten over hoe het allemaal begon. Natuurlijk weer gespeeld door Frank Lammers als Ferry en Elise Schaap als Danielle. In het filmpje ziet je ook hoe ze elkaar ontmoeten. Dat is allemaal nog vrij onschuldig, maar er zijn ook weer heftige beelden: Ferry gaat met iemand op de vuist, maar schiet ook vermoedelijke iemand neer. Wie het is, dat weten we niet.

Release datum

Na het zien van de trailer willen we natuurlijk meer zien. Het liefst heel de film, want deze beelden zien er gewoon goed uit. Maar wanneer komt de film uit? Nou, dat is niet duidelijk want er wordt gesproken over ‘binnenkort’. Tsja, dat zou dus ook eind dit jaar kunnen zijn. Frank Lammers heeft tevens aangegeven dat er ook meer van Ferry is te zien in seizoen drie van Undercover. Laat maar komen!