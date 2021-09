Netflix oktober 2021 – nieuwe films en series

De griezelmaand breekt aan op Netflix, maar brengt oktober 2021 ook veel content om te griezelen? Dit en meer in het overzicht voor de aankomende maand!

Het valt wel mee met de hoeveelheid spannende of enge films en tv-series voor de aankomende maand. Wel brengt Netflix een hoop anders in oktober 2021 op het gebied van nieuwe films en series. Het derde seizoen van You en het tweede seizoen van Locke & Key bijvoorbeeld. Check het volledige overzicht hieronder!

Netflix Original Series in oktober 2021

On My Block: seizoen 4 – 4 oktober

Sexy Beasts: seizoen 2 – 7 oktober

Pretty Smart – 8 oktober

You: seizoen 3 – 15 oktober

Locke & Key: seizoen 2 – 22 oktober

Dynasty: seizoen 4 – 22 oktober

Netflix Films in oktober 2021

Forever Rich – 1 oktober

There’s Someone Inside Your House – 6 oktober

Army of Thieves – 29 oktober

Overige Netflix content oktober

Bad Sport – 6 oktober

The Movies That Made Us: seizoen 3 – 12 oktober

The Baby-Sitters Club – 11 oktober

Karma’s Wereld: seizoen 1 – 15 oktober

Misfit: De Serie – 16 oktober

Seinfeld seizoen 1 tot 9 – 1 oktober

The Office US seizoen 1 tot 9 – 23 oktober

De films van oktober

Legally Blonde 1 & 2 – 1 oktober

Get Rich or Die Tryin’ – 1 oktober

Marley & Me – 1 oktober

Mr & Mrs Smith – 1 oktober

Fifty Shades Freed – 6 oktober

The Last Airbender – 10 oktober

De Slag Om De Schelde – 15 oktober

Birds of Prey (And The Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) – 17 oktober

En dat waren ze. Het Netflix oktober 2021 overzicht. Veel kijkplezier!