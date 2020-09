Netflix oktober - alle nieuwe films en series - Apparata

De maand oktober staat voor de deur en dat betekent nieuwe films en series op Netflix. Deze maand staan in het teken van: griezelen!

Met een kiepwagen brengt Netflix een lading series, specials, documentaires en films in oktober naar de dienst. In de Verenigde Staten is het Halloween en dat betekent veel thrillers en horror deze maand.

Onder andere The Shining en Seven maken hun opwachting in de aankomende nieuwe maand op Netflix. Een serie waar veel fans ook ongetwijfeld naar uitkijken is de komst van The Haunting of Bly Manor. Het volledige overzicht check je hieronder!

Netflix Original Series in oktober

Emily in Paris – 2 oktober

The Haunting of Bly Manor – 9 oktober

Star Trek: Discovery – seizoen 3 – 16 oktober

The Alienist: Angel of Darkness – 22 oktober

Netflix Films in oktober

The Forty-Year-Old Version – 9 oktober

The Trial Of The Chicago 7 – 16 oktober

Rebecca – 21 oktober

Over The Moon – 23 oktober

Overige Netflix content oktober

A Go! Go! Cory Carson Halloween – 2 oktober

David Attenborough: A Life On Our Planet – 4 oktober

Blackpink: Light Up The Sky – 14 oktober

Sarah Cooper: Everything’s Fine – 27 oktober

De films van oktober