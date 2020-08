Netflix ondersteunt eindelijk één van de meest gesproken talen

En jij dacht dat Netflix zo’n beetje alle talen al had. Nou, blijkbaar viel dat wel mee.

Het klopt inderdaad dat Netflix een enorm scala aan talen kent voor de ondertiteling. De Amerikaanse streamingdienst is dan ook actief in enorm veel landen op de wereld. Ook kun je de taal van het menu wijzigen in allerlei talen. Toch was er één zeer populaire taal waar het menu niet mee overweg kon.

Na Engels en Chinees (Mandarijn) is Hindi de derde meest gesproken taal ter wereld. Alleen had Netflix nooit Hindi als taal meegenomen voor het menu. Tot nu, want de Amerikaanse streamingdienst heeft de Indiase taal beschikbaar gesteld in de instellingen.

Het zal geen verrassing zijn dat Hindi voornamelijk wordt gesproken in India. Daar zullen vooral de kijkers blij zijn die niet goed overweg kunnen met de Engelse taal. Hindi is op alle platformen waar Netflix actief is in te stellen, ook buiten India. Dus of je nu de streamingdienst kijkt op je tv, smartphone, tablet of console. Je kunt de taal gewoon instellen op Netflix, mocht je daar behoefte aan hebben.