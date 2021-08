Netflix ondersteunt ruimtelijke audio voor iPhone en iPad

Je kunt series en films op Netflix nog intenser beleven als je ze kijkt vanaf een iPhone en iPad door middel van ruimtelijke audio.

Langzaam maar zeker komt er meer ondersteuning voor ruimtelijke audio op de iPhone en iPad. Het begon natuurlijk allemaal met ondersteuning vanuit Apple zelf voor Apple Music. Nu beginnen ook derde partijen de technologie te omarmen.

Netflix ruimtelijke audio

Om gebruik te kunnen maken van ruimtelijke audio op je iPhone of iPad met Netflix heb je wel AirPods Pro of de AirPods Max nodig. Deze producten hebben ondersteuning voor deze technologie. Met ruimtelijke audio hoor je de situatie binnen een film of serie als het ware om je heen. Dus als iemand links aan het praten is, komt het geluid ook daadwerkelijk van links. Net of de persoon naast je staat. Je kunt je voorstellen dat dit behoorlijk spannend kan zijn tijdens een thriller of horrorfilm.

Netflix is niet de eerste derde partij met ondersteuning voor ruimtelijke audio op de iPhone of iPad. Disney Plus was eerder. Daarnaast kon je het ook al gebruiken op Apple TV Plus, de eigen streamingdienst van het Amerikaanse bedrijf. Op termijn komt de technologie ook naar macOS en tvOS, wat een welkome ontwikkeling is. (via The Verge)