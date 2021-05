Netflix onthult horrorfilm trilogie Fear Street - Apparata

Een iconische boekenreeks uit de jaren negentig van schrijver R. L. Stine genaamd Fear Street komt naar Netflix.

Fans van veel te spannende films opgelet! De Amerikaanse streamingdienst Netflix heeft weer iets moois in petto voor ons kijkers. Het bedrijf is van plan om de spannende boekenserie Fear Street naar Netflix te brengen als trilogie. Dat betekent dus drie bloedstollende films.

Netflix Fear Street

Schrijver R. L. Stine kun je ook kennen van de Kippenvel boeken. Fear Street was een bekende boekenreeks uit de jaren negentig. Het omvat tientallen boeken, waarvan er straks dus drie films op Netflix te zien zijn. Wat we precies kunnen verwachten is nog onduidelijk. Feit is dat de Fear Street boeken best griezelig waren, terwijl Kippenvel wat vriendelijker was voor tieners om te lezen. Horrorfans kunnen zich wat dat betreft opmaken voor drie enge films.

Netflix heeft ook bekendgemaakt wanneer de Fear Street films op de streamingdienst te zien zijn. Fear Street Part One: 1994 verschijnt 2 juli op de dienst. Fear Street Part Two: 1978 en Fear Street Part Three: 1666 volgen daarna op 16 juil. Kortom, behoorlijk wat te griezelen deze zomer op Netflix.

Het verhaalt volgt een groep tieners, die in een gebied wonen dat al generaties lang geteisterd wordt. En die groep tieners is mogelijk het volgende doelwit. Spannend!