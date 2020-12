Netflix onthult per ongeluk nieuwe serie - Apparata

Dat was niet de bedoeling! Netflix heeft per ongeluk een nieuwe serie vroegtijdig naar buiten gebracht.

Iemand bij de sociale media afdeling van Netflix heeft ongetwijfeld een donderpreek gehad. Via een Twitter-account van Netflix werd aangekondigd dat er een nieuwe geanimeerde 3D serie onderweg is gebaseerd op Sonic the Hedgehog. De aankondiging verscheen heel snel weer van Twitter. Maar toen was het al te laat en was het nieuws bekendgeworden.

Het is overduidelijk dat Netflix liever niet had dat het nieuws op deze manier naar buiten is gekomen. In feite weten we nog niks, want de naam van de serie of enkele details zijn onbekend. Zo weten we voor nu alleen dat het een anime show betreft, mogelijk gericht op kinderen.

Het is niet de eerste keer dat Sonic the Hedgehog buiten een game verschijnt. Zo was er eerder de film van het wereldberoemde personage. Nu krijgt het razendsnelle figuurtje dus ook een eigen nieuwe serie op Netflix. Gezien het feit dat de serie is uitgelekt zal het niet lang duren voordat we meer informatie te horen krijgen over dit nieuwe project van Netflix. De Amerikaanse streamingdienst is lekker bezig met het verfilmen van game personages. Wat te denken van The Witcher of Castlevania. In dat kader is een Sonic the Hedgehog serie een logische keuze.