Netflix op de vingers getikt voor Sherlock Holmes rip-off

Een Sherlock Holmes spin-off van Netflix zou de detective als te vrouwvriendelijke en emotioneel bekwaam neerzetten.

De eigenaren van de originele Sherlock Holmes-verhalen slepen Netflix voor de rechter om een absurde reden. Nabestaanden van schrijver Sir Arthur Conan Doyle zijn het niet eens met de richting die Netflix op ging met de film Enola Holmes. Maar dat de eigenaren van de originele Sherlock Holmes hier überhaupt een punt van durven te maken, is zachtst gezegd bijzonder. Holmes zou in de film namelijk te veel respect voor vrouwen hebben en te veel emoties voelen.

Sherlock Holmes is te emotioneel

Volgens het rechtbankdocument (via TheVerge) zou de iconische detective in Netflix’ film karaktereigenschappen hebben die niet overeen komen met het personage. Maar de rechtszaak is een beetje gecompliceerder dan dat. Sherlock Holmes is namelijk al zo oud dat hij onderdeel is van het publieke domein.

De nabestaanden van schrijver Conan Doyle hebben nog wel copyright op de laatste 10 verhalen die de Brit schreef. En verhaal-elementen uit die laatste episodes uit Holmes’ leven zijn nog beschermd. Daaronder ook een iets meer sympathieke, vrouwvriendelijke Holmes hoort bij die laatste verhalen. Daarom vinden de eigenaren van het copyright dat Netflix inbreuk doet op hun intellectuele eigendom.

Netflix doet een logische update

Maar zoals TheVerge terecht aanstipt, klaagt het Conan Doyle landgoed Netflix aan voor aanpassingen die iedere schrijven anno 2020 zou maken. We hebben het immers over een karakter van een eeuw oud. Dan zijn bepaalde karaktereigenschappen niet meer van toepassing. Ik bedoel, leuk een personage dat 100% brein en 0% hart is. Maar de consument van nu wil complexiteit, in elk geval verpakt in een menselijk pakket. Dat maakte de BBC’s Sherlock Holmes (ook op Netflix te zien) zo meesterlijk.

Aan de andere kant, Netflix neemt wel een loopje met het bekende personage. Hollywood staat er over het algemeen om bekend dat ze ontzettend goed recyclen. Maar niet van plastic, maar van verhalen. Enola Holmes, gebaseerd op de boeken van Nancy Springer, gaat om een zusje van de bekende detective. Met andere woorden, Springer schreef al een spin-off en Netflix maakt een film gebaseerd op die spin-off, wat onderhand wel een rip-off genoemd mag worden.

Enola Holmes komt ergens dit jaar naar de streamingdienst. De actrice die Stranger Things’ Eleven speelt – Millie Bobbie Brown – speelt het gelijknamige karakter. The Witcher en Superman hoofdrolspeler Henry Cavill speelt in een cameo de (te vrouwvriendelijke en emotioneel bekwame) Sherlock Holmes.

