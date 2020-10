Netflix opzeggen doe je zo - Apparata

Misschien wil jij wel je Netflix opzeggen, maar heb je geen idee hoe. We leggen het je graag uit in dit artikel!

Grote kans dat jij een abonnement hebt op Netflix. Meer dan een miljoen huishoudens in Nederland zijn aangesloten bij de Amerikaanse streamingdienst. Netflix heeft een hoop te bieden, maar daar staat ook een prijs tegenover. Zelf is Netflix er natuurlijk geen fan van, maar je kunt je abbo delen met vrienden. Zo kun je zelf Netflix opzeggen en meeliften op het abonnement van een vriend of vriendin.

Maar dan moet je eerst uitvogelen hoe je een eigen abonnement opzegt. Netflix opzeggen is gelukkig heel eenvoudig. Je logt in zoals gebruikelijk. Het makkelijkste is dit om het via een internetbrowser op je computer te doen. Vervolgens klik je gewoon op je eigen naam (als er meerdere namen zijn tenminste). Daarna zie je rechtsboven in je avatar staan. Beweeg je cursor ernaartoe. Er komt een menu tevoorschijn. Klik op account. Vervolgens zie je ‘lidmaatschap opzeggen’ staan. Doorloop de stappen op het scherm en Netflix opzeggen is gepiept.

Gelukkig maakt Netflix het niet zo heel moeilijk om het abonnement op te zeggen. Mocht je in de toekomst weer een abonnement nemen dan moet je wel goed opletten. Het gaat hier om een lidmaatschap en dat betekent dat je de dienst toestemming geeft om elke maand een bedrag van je bankrekening af te schrijven. Nooit vergeten dat je een actief abbo hebt dus, want het kost je elke maand toch al gauw meer dan 10 euro.