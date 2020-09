Deze 4 nieuwe Netflix Originals kan je nog dit jaar verwachten [trailer]

Netflix Originals zijn bij veel streamingfans favoriet. Met deze nieuwe trailers kan je jouw hart alvast ophalen.

Netflix kondigde al eerder aan dat er ondanks de Coronacrisis genoeg materiaal is. Dat zagen we al in een eerder overzicht met Netflix Originals die in september uitkomen, maar nu heeft Netflix weer 4 nieuwe Netflix Originals voor de komende maanden aangekondigd. Wij zetten ze, met verwachte releasedatum en trailer, op een rij.

30 september – The Boys in The band

In dit iets meer dan twee uur durende drama gaan we terug naar een verjaardag in 1968. 7 gay vrienden vieren een verjaardagsfeestje als een onverwachte gast opduikt. Dat zorgt al voor roering. Een uit de hand gelopen drankspel legt een wereld aan gevoelens en geheimen bloot. De musical waarop deze film gebaseerd is speelde op Broadway en won veel prijzen. De verwachtingen zijn dan ook hoog gespannen.

7 oktober – Hubie Halloween

Oktober is de maand van Halloween en een Netflix Original Halloween-productie kan dan ook niet ontbreken. Adam Sandler speelt de hoofdrol, dus je hoeft geen hardcore horror te verwachten. Sterker nog, het is volgens de omschrijving van de trailer een hilarische familiefilm. Vraag is of we dat met Halloween wel willen.

21 oktober – Rebecca

Deze film is gebaseerd op het gelijknamige boek van Daphne du Maurier en de echte filmkenners weten dat Alfred Hitchcock al in 1940 een verfilming maakte. Uiteraard is die niet te vergelijken met deze remake. De film is een historische thriller die neigt naar horror. De film vertelt het verhaal van een vrouw die nietsvermoedend met een rijke weduwnaar trouwt. Al snel blijkt dat zij in de schaduw van de overleden eerste echtgenote moet leven. Een intimiderende butler, die de herinneringen aan de overleden echtgenote meer dan levend houdt komt de sfeer niet ten goede. Hoe dit uitpakt in deze Netflix Original zie je vanaf 21 oktober.

Okt-Nov – Mank

Direcor David Fincher staat bekend vanwege zijn kaskrakers zoals ‘Fight Club’ en ‘The Social Network’. Ook maakte hij voor Netflix twee seizoenen van Mindhunter. Na 6 jaar maakte hij weer een nieuwe film, maar dat is alles behalve een kaskraker voor het grote publiek. De zwart-wit film, waarvoor het script door zijn inmiddels overleden vader is geschreven, vertelt het verhaal van Herman J.. Mankiewicz. De scenarioschrijver die samen met Orson Welles aan Citizen Kane werkte kampte echter met alcoholisme en stierf in 1953. Hij raakte in de vergetelheid, ondanks meer dan 40 succesvolle films van zijn hand. In deze filmbiografie krijg je, door de ogen van Mankiewicz, een fascinerend zwart/wit kijkje in het Hollywood van de jaren 30.

Van deze Netflix Original is nog geen officiële trailer vrijgegeven. Een van de publiciteitsfoto’s zie je hierboven. Hoewel er genoeg leuks te zien is verwachten we geen controversieel materiaal zoals Cuties, waarvan internet nog steeds in brand staat. Overigens zijn er nog veel meer Netflix Originals te zien in september.

