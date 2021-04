Netflix Play Something nu te gebruiken in Nederland - Apparata

Netflix Play Something is vanaf nu beschikbaar, maar wat is het eigenlijk?

Wanneer je echt niet weet wat je moet kijken. Soms heb je van die momenten. Je start Netflix op en begint met scrollen. Een proces dat soms wel een halfuur in beslag kan nemen. Het kan je zelfs overkomen dat je er chagrijnig van wordt en de televisie maar weer uitzet. Omdat je toch niks kunt vinden.

Netflix heeft daar iets op bedacht. De functie heet Play Something. Eerder had had de Amerikaanse streamingdienst een test van deze feature lopen. Dat was in 2019 en in de zomer van 2020 onder de naam Shuffle Play. Die test is blijkbaar succesvol bevonden, want nu rolt de streamingdienst de feature wereldwijd uit. Weliswaar onder een andere naam, maar het principe is hetzelfde.

Netflix Play Something start automatisch een film of serie op. Jij maakt niet de keuze, maar Netflix doet dat voor je. Zo hoef je niet langer te scrollen. De keuze is niet willekeurig. Netflix schotelt je een film of serie voor op basis van je kijkhistorie. Volgens de dienst krijg je daarmee content te zien dat je mogelijk echt leuk gaat vinden en zelf nog niet had ontdekt.

Play Something is vanaf nu beschikbaar. Het bedrijf werkt momenteel aan een Android-test voor de feature.