Netflix-oprichter waardeert ‘Nederlandse directheid’

Netflix-oprichter en baas Reed Hastings gebruikt de directheid die Nederland typeert als filosofie achter zijn bedrijf.

Netflix heeft eigenhandig de manier veranderd waarop we internationaal naar video-content kijken. De baas en oprichter van het miljardenbedrijf, Reed Hastings, begon nederig. Maar ondertussen heeft hij een privévermogen van enkele miljarden domineert hij onze TV’s. Het zal je dan vast verrassen, dat hij Nederlandse directheid als essentieel voor Netflix bestempelt.

Netflix’ Reed Hastings waardeert Nederlandse directheid

In een interview met de Volkskrant spreekt de CEO en oprichter van Netflix, Reed Hastings, uitgebreid over Nederland. Hij stelt dat de cultuur binnen ons kleine landje van grote invloed is op hoe hij Netflix bestuurt. Hij stelt dat Netflix overal op de wereld is, maar dat het in sommige landen lastig is om feedback van zijn werknemers te krijgen.

Als je, zoals wij, een grote multiculturele organisatie leidt, kun je het best dicht bij de Nederlandse directheid blijven. Ik begrijp dat medewerkers in Thailand het moeilijk vinden rechtstreeks kritiek te uiten. Maar we kunnen niet voor elk land een handleiding maken hoe onze mensen iets moeten interpreteren. Dus proberen we werknemers wereldwijd te leren zich expliciet uit te spreken, zoals Nederlanders uit zichzelf al doen. Hastings, De Volkskrant

Hij beschrijft dat Nederlanders uit zichzelf doorgaans direct en eerlijk zijn als iemand wat verkeert doet. Dat terwijl men in andere culturen juist wat terughoudender is. Engelsen uiten volgens Hastings subtieler kritiek, misschien zelfs met wat humor er doorheen. In Azië zou het zelfs nog erger zijn; daar noemt hij kritiek uiten richting je baas een taboe.

V.O.C.-mentaliteit

Hastings stelt na het samenwerken met Nederlanders beter te snappen waarom we tijdens de Gouden Eeuw zo succesvol waren. “Dat is te danken aan jullie zakelijke directheid, handelsmentaliteit en de gemakkelijke omgang met verschillende culturen.” Hij plaatst daar wel de kanttekening bij dat we in die tijd natuurlijk veel dingen hebben gedaan die niet meer kunnen.

Maar kolonialistisch uitbuiting ter zijde, het is tof stiekem toch wel leuk om Hasting’s appreciatie voor onze cultuur te zien. Zou hij weten dat bijna de helft van de directe Nederlanders niet eens betaalt voor zijn service?

