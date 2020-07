Netflix rolt goedkoper mobiel abonnement uit

Netflix is druk bezig met het concept van een mobiel abonnement. Inmiddels is de uitrol gestart.

Al voor een langere periode onderzoekt Netflix de mogelijkheid om een mobiel abonnement aan te bieden. Het is goedkoper dan een volwaardig abonnement, maar kent natuurlijk ook zijn limieten. Een jaar geleden werd al bekend dat Netflix dit concept wilt gaan uittesten in India. Dat ging echter om een SD-abonnement. In dit geval komt er ook gewoon HD-kwaliteit bij kijken.

Het gaat hier om het zogenaamde Netflix Mobile+ abonnement. De prijs ligt op 349 roepies per maand. Reken je dit om naar euro’s dan komt dat neer op ongeveer 4 euro per maand. Met dit abonnement kun je op één mobiel apparaat Netflix kijken. Er is geen ondersteuning voor de TV. Je kunt je account koppelen aan meerdere mobiele apparaten, maar slechts één apparaat kan tegelijk naar Netflix kijken. De kwaliteit is HD. Het is niet bekend of er op termijn ook 4k ondersteuning gaat komen.

Het is niet bekend of Netflix het mobiele abonnement Mobile+ ook wilt gaan uitrollen bij India. De alsmaar stijgende abonnementsprijzen creëert een gat onderaan de markt. Wellicht dat we daarom ook een mobiel abbo hier in Europa of in Amerika kunnen verwachten. (via AndroidPure)