Netflix scoort weer met bizarre docu [trailers]

Wij geven nog vier tips voor een avondje bingewatchen met Netflix zonder films.

Eerder dit jaar haalde Netflix al de wereldpers bmet de bizarre documentaire over Exotic Joe, die met zijn tijgeropvang een moderne freakshow bleek te runnen.

Inmiddels is het weer raak. Met de documentaire ‘The Last Dance’ praat heel de (sport)wereld over basketbal-legende Michael Jordan. De documentaire is overigens geen ‘Netflix Original’. Hij werd namelijk officieel (redelijk onopvallend) uitgezonden door ESPN. Nu Netflix een wereldwijd publiek bedient is er enorme interesse aan het ontstaan. De nooit vertoonde beelden verrassen de fans, terwijl de teammaten uit die tijd bizarre commentaren geven. Kortom, pak de popcorn en kijk mee.

Netflix-hit: The Last Dance

Als je na het basketballen en de tijgers nog meer documentaires wilt bekijken kun je op Netflix jouw hart ophalen. Wij geven nog vier tips:

Street food: Asia – een verre reis vanaf de bank

Veel mensen gaan op vakantie direct de lokale eet- en drinkgewoonten ontdekken. Het Aziatische street food is daarbij enorm populair. In deze documentaire ga je mee op reis en krijg je een inkijkje in de wereld van het Aziatische street food. Wat is er te krijg? Wie zijn de koks en welke wereld zie je normaal nooit? Culinair genieten op de bank dus.

Netflix Crime: Killer Inside – The mind of Aaron Hernandez

Voormalig NFL-ster Aaron Hernandez is inmiddels een veroordeeld moordenaar. Hoe het zo fout kon gaan en waar het mis ging reconstrueert Netflix aan de hand van gesprekken met vrienden, familie en andere betrokkenen. Ben jij benieuwd?

Muziek: The Defiant Ones

Dr. Dre en Jimmy lovine werkten zich op van niets naar muzieklegendes. In deze onthullende reportage krijg je een inkijkje in hun bizarre wereld en groei van hun populariteit. De docmentaire won diverse film-prijzen en dat is logisch als je hem bekijkt.

Crime om te lachen: The legend of Cocaïne Island

Soms heb je geen geweren en keiharde misdaad nodig om een goede crime-documentaire te maken. Dat bewijst The legend of Cocaïne Island. In deze humoristische misdaaddocumentaire volgt men een stel buitenbeentjes die op zoek gaat naar een zak cocaïne. Volgens legendes zou deze op een tropisch eiland verstopt zijn. Of die legende klopt zie je in deze spannende en humoristische misdaaddocumentaire.

Al deze docu’s zijn al te bekijken. Kijk je liever toch een filmpje? Dan zijn deze ultieme filmmarathons wellicht iets voor jou.

Beeld: Netflix