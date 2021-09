Netflix september 2021 – nieuwe films en series

Een mooie documentaire over Michael Schumacher. En nog veel meer in het aanbod van Netflix in september 2021.

En toen was het alweer september. En dat betekent nieuwe content op Netflix. Het overzicht voor deze nieuwe maand leggen we hier aan je voor. We noemden al even de Netflix documentaire over Michael Schumacher. Er is echter nog veel meer te zien op de Amerikaanse streamingdienst, waaronder een nieuw deel van La Casa de Papel. Het nieuwe filmaanbod valt wel een beetje tegen, dat moet gezegd worden. Check het volledige overzicht hieronder.

Netflix Original Series in september 2021

La Casa de Papel: deel 5 – Volume 1 – 3 september

Into The Night: seizoen 2 – 8 september

Lucifer: The Final Season – 10 september

Sex Education: seizoen 3 – 17 september

Love On The Spectrum: seizoen 2 – 21 september

Blood & Water: seizoen 2 – 24 september

Netflix Films in september 2021

Afterlife Of The Party – 2 september

JJ+E – 8 september

Kate – 10 september

The Starling – 24 september

Overige Netflix content september

Blood Brothers: Malcolm X & Muhammad Ali – 9 september

Schumacher – 15 september

Vuurdraak de Zilverdraak – 10 september

My Little Pony: Een Nieuwe Generatie – 24 september

Chicago Fire: seizoen 1-4 – 1 september

Superstore: seizoen 1-5 – 20 september

De films van september

He’s Just Not That Into You – 15 september

Coach Carter – 15 september

Mamma Mia! Here We Go Again – 21 september

En dat waren ze. Het Netflix september 2021 overzicht. Veel kijkplezier!