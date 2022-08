Netflix september 2022 – nieuwe films en series

Na een vermakelijke augustus is het tijd voor september 2022, wat is er nieuw op Netflix?

Als je hoopt op een reeks toffe nieuwe films moeten we je helaas teleurstellen. September 2022 is niet heel denderend op Netflix qua aanbod. Oké, Now You See Me is zeker de moeite waard als je die nog niet gezien hebt. Maar voor de rest is het niet een heel uitgebreid lijstje.

Daarnaast verschijnt de langverwachte Netflix Original Blonde. Dit en meer check je in het complete overzicht hieronder!

Netflix Original Series in september

Devil in Ohio – 2 september

Cobra Kai: Seizoen 5 – 9 september

Heartbreak High – 14 september

Fate: The Winx Saga – seizoen 2 – 16 september

Love is Blind: After The Altar – seizoen 2 – 16 september

Dynasty: seizoen 5 – 24 september

Netflix Films in september

Love In The Villa – 1 september

Do Revenge – 16 september

Blonde – 28 september

Overige content op Netflix september

Untold: The Race of The Century – 6 september

Chef’s Table: Pizza – 7 september

Indian Predator: The Diary of a Serial Killer – 7 september

Rodrigo Marques: King of Uncouth – 6 september

Ivy + Bean – 2 september

Dogs in Space: seizoen 2 – 15 september

Pokémon: The Arceus Chronicles – 23 september

Cyberpunk: Edgerunners – binnenkort

Drifting Home – 16 september

De films van september

Gek van Geluk – 1 september

Now You See Me – 1 september

Anna – 12 september

En dat waren ze. Het Netflix september 2022 overzicht. Veel kijkplezier