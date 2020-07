Netflix serie Ozark gaat stoppen

Met een groots einde is de Netflix serie Ozark van plan te gaan stoppen.

Als je op zoek bent naar een goede Netflix serie die bij een groot publiek in de smaak valt moet je Ozark eens proberen. De serie, met onder andere Jason Bateman, Laura Linney, Sofia Hublitz en Skylar Gaertner, heeft een 8.4 IMDb rating. Dat is aan de hand van meer dan 160.000 stemmen.

Ozark verscheen in 2017 op Netflix. Inmiddels zijn er al drie seizoenen te zien van de serie. Ozark gaat echter stoppen, zo bericht The Hollywood Reporter. De serie gaat niet uit als een kaars. Zo komt er nog een vierde seizoen en deze zal groter zijn in vergelijking met voorgaande seizoenen.

Het vierde seizoen van Ozark verschijnt in twee delen op Netflix. In totaal gaat het om 14 afleveringen. Voorgaande seizoenen bestonden uit 10 afleveringen. Wanneer het vierde seizoen te zien is op Netflix is op dit moment nog onbekend. In de Verenigde Staten slaat het coronavirus nog altijd om zich heen. Dit belemmert ook de opname voor film– en serieproducties.

Alle bekende castleden van voorgaande seizoenen keren terug in dit vierde seizoen van Ozark op Netflix. Het avontuur van de Byrdes-familie zal in het laatste seizoen worden afgesloten. Jammer voor de fans, maar wellicht een mooi einde dat deze serie ook toekomt.