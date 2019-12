Netflix-serie The Witcher is een megasucces

Heb jij de serie al aangeslingerd op Netflix?

In ons Netflix-tips artikel voor Kerst kwam de serie al even voorbij: The Witcher. En dat is geen toeval. De deze maand verschenen serie op Netflix is een hit. Onder fans, maar blijkbaar ook onder reguliere kijkers.

Voor die laatste groep is het even opletten. Wie niet bekend is met de boeken of games van The Witcher duikt plots in een totaal andere wereld. Maak je echter geen zorgen. Films als The Lord of the Rings zijn ook prima kijkbaar als je de boeken niet gelezen hebt. Het is een kwestie van je aandacht erbij houden en je snapt hoe de vork in de steel zit.

Het is altijd spannend als een boek of gamereeks als serie of film uitgebracht wordt. Een flop of een succes? In dit geval een succes, want zowel op IMDb als Rotten Tomatoes regent het een stroom aan positieve reviews. In het begin leek het wat sceptisch, omdat de cijfers wel heel erg hoog lagen. Inmiddels zijn de ratings wat genuanceerder waardoor ze een eerlijk beeld geven.

Op het moment van schrijven heeft The Witcher op IMDb een rating van 8.8 naar aanleiding van 82.480 stemmen. De AVG Audience Score bedraag 93 procent op Rotten Tomatoes. Dat betekent dat een groot percentage van de Rotten Tomatoes-gebruikers de serie minimaal 3.5 sterren hebben gegeven. Netflix mag zichzelf een schouderklopje geven.