Netflix-series zoals Stranger Things lopen gevaar

Er bestaat een kans dat er vertragingen gaan plaatsvinden.





Het effect van het coronavirus is overal merkbaar. Ook in Hollywood. Momenteel vinden er opnames plaats van meerdere Netflix-series, waaronder het zeer gewaardeerde Stranger Things. De opnames van deze en andere series zijn echter stilgelegd.

Om besmetting en een verspreiding onder de cast & crew te voorkomen worden er de komende twee weken geen opnames gemaakt met Netflix-series en films. Dat berichten The Hollywood Reporter en Deadline.

Momenteel zijn opnames aan de gang van Stranger Things 4. Het stilleggen van opnames voor twee weken hoeft nog geen grote gevolgen te hebben. Kiest men ervoor om de productie nog langer stil te leggen, dan kan een release wel serieus gevaar lopen. Andere series die momenteel geproduceerd worden en te maken hebben met de maatregel zijn Lucifer en Russian Doll. Netflix neemt ook series buiten de VS en Canada op, zoals The Witcher. De productie van series als deze gaat nog wel door, al kijkt Netflix per individueel geval wat het beste is om te doen.