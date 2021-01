Netflix Shuffle Play komt ook naar Nederland! - Apparata

Met de Netflix functie Shuffle Play heb je nooit meer het probleem dat je geen idee hebt wat je moet gaan kijken.

Netflix heeft een overweldigende bibliotheek met duizenden titels. En toch komt het voor dat jij naar het aanbod zit te kijken en denkt: er is niks te zien. Geloof me, je bent niet de enige met dit probleem. Daarop heeft Netflix eerder de Shuffle Play functie bedacht.

Netflix Shuffle Play

Shuffle Play werd in het verleden aangekondigd, maar was toen nog een beperkte functie met een locatiegebonden uitvoering. Daar komt later dit jaar verandering in. Netflix heeft bekendgemaakt dat de feature wereldwijd uitgerold gaat worden. Dat betekent dat Shuffle Player richting het einde van dit jaar ook in Nederland te gebruiken is.

Met Shuffle Play kiest Netflix wat je gaat kijken. Zo hoef je zelf geen tijd te verspillen aan het eeuwig uitzoeken van een leuke film op serie. Nu bestaat de kans dat Netflix iets selecteert waar je helemaal niet op zit te wachten. Dat is natuurlijk het gevaar van shuffle. Net als dat Spotify op shuffle zetten ook geen recept is voor succes. Maar het is het proberen waard als je echt geen idee hebt wat te kijken op de Amerikaanse streamingdienst. Wie weet ontdek je iets hartstikke leuks.