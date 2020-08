Netflix Shuffle Play: voor als je niet kunt kiezen

Geen idee wat te kijken? Met Shuffle Play helpt Netflix je een handje op weg.

Als je van plan bent om een film of serie te gaan kijken dan is het belangrijk om dit van tevoren uit te stippelen. Als je willekeurig Netflix opstart en pas dan iets gaat uitkiezen schuilt het gevaar dat je minutenlang gaat scrollen. Soms is het zelfs zo erg dat je langer zoekt dan kijkt. In het ergste geval komt er irritatie naar boven en sluit je Netflix af.

Want ja, Netflix heeft een enorme bibliotheek, maar een keuze maken is niet makkelijk. De Amerikaanse streamingdienst helpt je nu een handje op weg. Netflix test Shuffle Play. De knop is voor sommige gebruikers te zien onder een profielnaam. Klik op de knop en Netflix speelt een willekeurige titel af. Zo hoef je niet zelf te kiezen.

Interesting new feature @netflix … but what kind of insane person just says, “yolo, let’s spin the Netflix wheel of fortune” pic.twitter.com/6WDJrmd7pG — Turner Levison (@TurnerLevison) August 18, 2020

Netflix Shuffle Play brengt je content die in principe van jouw smaak moet zijn. Het algoritme kijkt naar eerder gekeken content en wat je momenteel kijkt. Op basis daarvan geeft deze nieuwe feature je een suggestie. Aan jou de taak of je ook daadwerkelijk naar die titel gaat kijken of niet.

Het is een grappig hulpmiddel van Netflix om eens uit te proberen. Of het ook daadwerkelijk voor een oplossing gaat zorgen is nog maar de vraag. Niet iedereen zal gecharmeerd zijn door ergens willekeurig ingegooid te worden.