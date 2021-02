Netflix' Snabba Cash: tech ondernemer in het nauw gedreven - Apparata

Soms zijn er van die series waar je best naar uitkijkt, de nieuwe Netflix-serie Snabba Cash is er zo één.

Je leest Apparata omdat je een liefhebber bent van tech, nietwaar? Dan kijk je waarschijnlijk ook naar films en series die met dit onderwerp te maken hebben. Denk aan The Social Network over Facebook bijvoorbeeld. In april zit je goed wat dat betreft, want de Netflix-serie Snabba Cash verschijnt dan op de Amerikaanse streamingdienst.

Snabba Cash is een serie bestaande uit zes afleveringen. Het verhaal gaat verder, een decennium na de gebeurtenissen van de Zweedse filmreeks Easy Money. De serie speelt zich af in Stockholm, de hoofdstad van Zweden. Netflix heeft een teaser vrijgegeven van de nieuwe serie. Zo krijgen we alvast een eerste blik wat we kunnen verwachten.

De serie draait om entrepreneur Leya, gespeeld door actrice Evin Ahmad. Ze leent 1,5 miljoen euro van een criminele organisatie om haar eigen techbedrijf op te zetten. Niet het slimste idee en natuurlijk heeft dit ook gevolgen in Snabba Cash. Klinkt spannend! De Netflix-serie is vanaf 7 april te zien op de streamingdienst. Je kunt de teaser trailer van Snabba Cash is hieronder te kijken. De Zweedse taal is misschien wel even wennen, maar daar prik je vast doorheen.