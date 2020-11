Netflix Space Force mag nog even blijven - Apparata

Heb je genoten van de Netflix-serie Space Force? Dan hebben we goed nieuws voor je.

Space Force betekende de comeback van acteur Steve Carell in een komedieserie. De serie draait om Space Force, een tak van het Amerikaanse leger, dat zich drukmaakt om weer een bezoek aan de maan mogelijk te maken.

Ondergetekende heeft zijn best gedaan een poging te doen om dit te kijken, maar na een paar afleveringen kijken bleef een glimlach uit. Maar misschien ben jij wel helemaal fan van Space Force. Het publiek was niet per se kapot van de serie. Op IMDb heeft de tv-serie een score van 6.8 op basis van meer dan 40.000 stemmen. Een voldoende, maar geen 8 of hoger zoals we wel vaker bij andere series zien.

Netflix is in elk geval blij met Space Force, want er gaat een tweede seizoen komen. Dat weet Deadline te melden. De cast voor het nieuwe seizoen bestaat onder meer uit Carell, John Malkovitch, Ben Schwartz, Tawny Newsome en anderen. Het duurt nog wel even voordat Space Force seizoen 2 op de Amerikaanse streamingdienst is te zien. Opnames voor het nieuwe seizoen van de serie gaan volgend jaar van start in Vancouver, Canada.

Het zal dus minimaal een jaar duren voordat je een nieuw seizoen van Space Force op Netflix kunt kijken.