Netflix spreekt zich uit: wel of geen vervolg Squid Game?

Eindelijk laat Netflix officieel van zich horen of er nu wel of geen vervolg komt op de Zuid-Koreaanse serie Squid Game.

Grote kans dat jij Squid Game hebt gezien. De populaire serie op Netflix zorgde voor een hype, wereldwijd. We zullen geen spoilers vertellen mocht je de show nog steeds niet gezien hebben, maar feit is dat het einde interessant is. Met ruimte voor een vervolg. Dat hebben de makers natuurlijk bewust gedaan. In latere interviews gaf de regisseur aan dat er een seizoen twee ging komen. Maar Netflix is de baas en de Amerikaanse streamingdienst zal bepalen of er een vervolg van Squid Game komt of niet.

Het hoge woord is er nu uit. Na maanden van stilte heeft Netflix het groene licht gegeven voor een vervolg op Suid Game. De woorden kwamen van Netflix co-CEO Ted Sarandos op een vraag die hij kreeg. Daarnaast had hij nog hoopvolle woorden voor de echte fans. Zo stelt hij dat het Suid Game universum pas net geopend is. Kortom, de verwachting is niet dat het blijft bij een tweede seizoen. Misschien komt er ook wel een derde of vierde seizoen of een spin-off.

Het is nog niet bekend wanneer het tweede seizoen van Squid Game zal verschijnen op Netflix. Het eerste seizoen lanceerde in 2021 en werd lyrisch ontvangen. (via Variety)