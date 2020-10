Netflix stopt met de gratis proefperiode - Apparata

Netflix vrijblijvend gratis uitproberen door middel van een proefperiode? Dat kan helaas niet meer.

Regelmatig verzint Netflix leuke lokkertjes om nieuwe abonnees te trekken. Zo was er een tijdje een actie dat je gratis films en series kon kijken, of een gedeelte daarvan. Wilde je mer zien moest je abonnee worden. Ook kon je Netflix 30 dagen gratis uitproberen. Daar is de Amerikaanse streamingdienst mee gestopt.

Netflix gaat niet langer een gratis proefperiode aanbieden. Wil je Netflix uitproberen, dan zul je gewoon moeten betalen. Het is niet bekend waarom de streamingdienst voor deze strategie heeft gekozen. Op een hulppagina op de site van Netflix staat simpelweg omschreven dat de een gratis proefperiode niet beschikbaar zijn.

Niet alleen in Nederland is deze maatregel doorgevoerd. Ook bijvoorbeeld in de Verenigde Staten is Netflix tot deze beslissing gekomen. Dat betekent in dit geval dat je zonder Netflix proefperiode minimaal 7,99 euro moet betalen om de dienst uit te proberen. Dat is het goedkoopste abonnement van de streamingdienst hier in Nederland.

De kans bestaat dat Netflix op een later moment weer met een aanbieding of proefperiode komt. De streamingdienst is bijna gemeengoed geworden hier in Nederland. Miljoenen huishoudens hebben een abonnement op de ontzettend populaire streamingdienst.