Netflix strikt man achter Gone Girl & The Social Network - Apparata

Voor de komende vier jaar heeft David Fincher zich verbonden aan Netflix met een exclusieve deal. En dat is goed nieuws voor abonnees.

Iedereen kan een goede film waarderen. Als je een abonnement hebt op Netflix kan je ongetwijfeld beamen dat niet elke Original nou een goede film betreft. Er zitten soms echt wel leuke titels tussen, maar vaak is het bagger. Gelukkig is er voor de echte filmliefhebber nu goed nieuws.

David Fincher, de regisseur achter Gone Girl en The Social Network, heeft een exclusieve meerjarige deal met Netflix gesloten. Niet alleen is Fincher verantwoordelijk voor deze pareltjes, ook is het dé regisseur van Fight Club en Zodiac. Dat deze meneer nu films gaat maken voor Netflix gaat hopelijk een mooie kwaliteitsverbetering naar de Amerikaanse streamingdienst brengen.

De nieuwste film van Fincher genaamd Mank verschijnt deze maand in bioscoop en op 4 december op Netflix. Het zal de eerste beproeving zijn voor Fincher of hij zijn reputatie van het afleveren van meesterwerken kan voortzetten. Het is niet de eerste samenwerking tussen David Fincher en Netflix. In het verleden heeft hij losse afleveringen van House of Cards en Mind Hunter geproduceerd en geregisseerd. De deal met het Amerikaanse bedrijf staat voor vier jaar genoteerd. (via The Playlist)