Netflix strikt prins Harry en Meghan Markle - Apparata

Prins Harry en Meghan Markle hebben een deal gesloten met Netflix. Wat betekent dit?

Ze willen weinig tot niets met het Britse koningshuis te maken hebben. In plaats daarvan focussen ze zich op het bedrijfsleven en goede doelen. Ik heb het over prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle. Het stel woont tegenwoordig in Los Angeles. In de stad van Hollywood hebben ze deal weten te strikken met Netflix. Heel verrassend klinkt dat natuurlijk niet.

Markle heeft een rijke historie als actrice en als je in L.A. als beroemdheid woont moét je natuurlijk iets binnen de wereld van entertainment. Prins Harry en Meghan hebben een eigen productiebedrijf opgericht. In dat kader hebben prins Harry en Meghan een contract voor meerdere jaren getekend met Netflix. Voor Netflix gaan ze documentaires, docu-series, shows voor kinderen en films produceren.

De content die prins Harry en Meghan gaan maken is uiteraard exclusief voor Netflix. De Amerikaanse streamingdienst heeft daarmee een mooie deal te pakken. Het zal ongetwijfeld meer dan een jaar duren voordat we iets gaan zien dat gemaakt is door prins Harry en Meghan. Het stel zijn nog groentjes op het gebied van produceren. Zowel Harry als Meghan hebben geen ervaring in dit vak. Het zal daardoor een klein avontuur worden, ook voor Netflix.