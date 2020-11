Netflix test een top 50, of dat een verbetering is? - Apparata

Met een top 50 krijg je een groot overzicht wat scoort op Netflix, maar is dat wel een verbetering?

Als je Netflix opent op je smartphone of televisie krijg je een top 10 te zien. Dit zijn lokale toppers van film, series en documentaires die op dat moment scoren in je regio. In ons geval Nederland dus. Netflix test momenteel een functie die de top 10 mogelijk gaat vervangen.

In plaats van een top 10 test Netflix momenteel een top 50. Het is opmerkelijk, want waar een top 10 nog netjes weggewerkt kan worden in het overzicht is dat met een top 50 vrijwel onmogelijk. Tegelijkertijd moeten we zeggen dat de Amerikaanse streamingdienst deze feature momenteel aan het testen is. Er is dus geen garantie dat het overzicht inderdaad daadwerkelijk op de schop gaat.

De top 50 op Netflix zou verder een onderscheid maken in films en series. De reden dat Netflix met dit idee speelt is om abonnees beter te bedienen. Vaak hebben kijkers geen idee welke film of serie ze moeten gaan kijken. Met een top 50 krijg je een uitgebreide keuze aan films en series te zien die op dat moment populair zijn. Abonnees die geselecteerd zijn voor de test wonen onder meer in Canda en het Verenigd Koninkrijk. (via The Tab)