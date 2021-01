Netflix test timer op Android, zo werkt het - Apparata

Netflix is begonnen met de wereldwijde uitrol van een timer op Android. Het is onderdeel van een nieuwe test.

Een timer, dat gebruik je toch om bij te houden of je eitjes al gekookt zijn? Blijkbaar ziet ook Netflix brood in deze toepassing. Dat vergt natuurlijk wel een kleine uitleg. De Amerikaanse streamingdienst is vandaag begonnen met het uitrollen van de test op het mobiele besturingssysteem van Google.

Met de timer wil Netflix kijkers helpen om een limiet in te stellen. Stel je moet ergens heen om 16:00 en het is op dat moment 15:25, dan heb je nog een goed halfuur om de tijd te dooien. Door een timer in te stellen kun je lekker naar Netflix kijken zonder je druk te hoeven maken om de tijd. Uiteraard kun je ook zelfstandig een timer instellen via de standaard app op Android, maar dat is toch wat omslachtig.

Je kunt een tijd instellen van 15, 30 of maximaal 45 minuten. Helaas is het mogelijk om een zelf ingegeven tijd in te vullen. Het gaat hier nog om een test, dus wellicht dat hier in een toekomstig stadium verandering in gaat komen. Hoewel de timer nu nog exclusief in de Android-versie van Netflix is te vinden, zal de feature uitgerold worden naar andere platformen. De timer kun je rechtsboven in de Netflix-app vinden als je een serie of film aan het kijken bent. (via The Verge)