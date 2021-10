Netflix That ’90s Show als spin-off van populaire serie

Ken je That ’70s Show nog? Het concept van die serie wordt nu nieuw leven in geblazen met That ’90s Show op Netflix.

Kun je ook zo genieten van series van vroeger? Ik in elk geval wel. Wat dat betreft is het genieten geblazen dat Seinfeld nu te zien is op Netflix. Even terug naar de tijd zonder de smartphones en internet.

Eind jaren negentig tot 2006 werd That ’70s Show gemaakt. Een serie die toen terugblikte op zo’n 30 jaar geleden. De show betekende de doorbraak voor Ashton Kutcher als acteur en Mila Kunis als actrice. Inmiddels is dat stel overigens alweer zes jaar getrouwd, maar dat geheel terzijde.

That ’90s Show

Vanwege de grote dosis nostalgie was That ’70s Show een enorm succes. Netflix wil dat concept herhalen met een nieuwe serie genaamd That ’90s Show. Daarover bericht Deadline. In het verleden was er ook al een That ’80s Show, maar deze serie was niet zo’n succes als zijn voorganger.

Want nu dertig jaar geleden begeven we ons in de jaren negentig. Het recept van That ’70s Show herhalen in de tijdsgeest van de jaren negentig klinkt zo gek nog niet. Het moet echt als een spin-off van That ’70s Show fungeren, met een (gedeeltelijke) terugkeer van de cast. Netflix zou de show al hebben besteld.