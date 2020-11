Netflix: nieuwe trailers en Nederlandse versie 'The Crown'? - Apparata

Netflix brengt weer nieuwe trailers en een verrassende spin-off van The Crown.

Netflix blijft nieuwe content online zetten en er komen weer twee pareltjes aan. Daarnaast verrast men met een opvallende Nederlandse recapp van ‘The Crown’. Gooit men een hengeltje uit?

Netflix trailer: De Familie Claus – nu te zien

Met ‘De Familie Claus’ brengt Netflix de eerste Nederlandse familiefilm. In de film volgen we Jules. Omdat zijn vader vorig jaar overleden is heeft hij helemaal geen zin in kerstmis. Wel gaat hij graag naar zijn opa, die een speelgoedwinkel heeft. Wanneer hij tijdens het spelen een magische sneeuwbol vindt ontdekt hij iets schokkends. Zijn opa is niemand minder dan de kerstman. Helaas breekt opa zijn been en kan het kerstfeest alleen gered worden als Jules hem helpt. Kan hij weer van Kerst houden? Vanaf nu kan je het antwoord op die vraag op Netflix bekijken. De eerste trailer is inmiddels vrijgegeven om in de stemming te komen.

Netflix trailer 2: Pieces of a woman – vanaf 7 januari

Als ‘meer Netflixen’ één van jouw goede voornemens is kan je je alvast verheugen op ‘Pieces of a woman’. De wereldberoemde producent Martin Scorsese en prijswinnend regisseur Kornél Mundruczó tekenen voor deze film die het verhaal vertelt van een vrouw die moet leven met een groot verlies. De film viel in de prijzen op het filmfestival van Venetië en kreeg een nominatie op het internationaal filmfestival van Toronto. Of dat terecht is kan je nu alvast beoordelen met deze trailer.

Opvallende Nederlandse recap van ‘The Crown’

Ter promotie van het vierde seizoen van hitserie ‘The Crown’ maakte Netflix een recap in Nederlandse setting. Niemand minder dan Prinses Beatrix (Sanne Wallis de Vries) vat het derde seizoen samen, zodat je goed voorbereid aan het nieuwe seizoen kunt beginnen. Door de recap ontstonden er geruchten over een Nederlandse variant van de hitserie. Netflix heeft nog geen indicatie gegeven, maar als we de geschiedenis van ons koningshuis kennen zijn er wel een aantal verhaallijnen te bedenken. Deze recap geeft alvast de sfeer weer.

