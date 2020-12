'Netflix The Haunting gaat op de fles' - Apparata

De horrorserie The Haunting of’ startte spectaculair, maar krijgt mogelijk geen vervolg meer op Netflix.

Met Nederlands talent in vorm van Michiel Huisman verscheen The Haunting of Hill House in 2018 op Netflix. Het was een ongelofelijk enge serie, althans voor ondergetekende. Nu ben ik sowieso niet zo’n horror-fan, maar ik wilde het toch eens proberen. Afkijken is me niet gelukt. M’n nachtrust werd er niet beter op zullen we maar zeggen. Er was een enorme groep fans te vinden voor The Haunting of en de serie kreegt een vervolg.

Met een compleet nieuw verhaal verscheen dit jaar The Haunting of Bly Manor op Netflix. Dit nieuwe seizoen werd al minder goed ontvangen. Waar Hill House een 8,6 scoorde op IMDb, blijft Bly Manor vooralsnog steken op 7,4. Een derde seizoen van de serie lijkt er niet in te zitten. Het slechte nieuws komt van de maker van de show, Mike Flanagan.

Op Twitter reageerde hij op de vraag van een nieuwsgierige fan. Hij zegt dat er in 2021 nog niets gepland staat voor een nieuwe The Haunting of op Netflix. Daarmee lijkt de kans groot dat de Amerikaanse streamingdienst het laat bij deze twee uitgebrachte verhalen van de horrorserie.

At the moment there are no plans for more chapters. Never say never, of course, but right now we are focused on a full slate of other @intrepid projects for 2021 and beyond. If things change we will absolutely let everyone know! https://t.co/WkkSwsnFlm — Mike Flanagan (@flanaganfilm) December 23, 2020

Voor fans een teleurstelling, maar geen complete verrassing. Netflix is streng in het bestellen van nieuwe seizoen. Vaak is het twee, drie of hooguit vier seizoenen wel mooi geweest, aldus de Amerikaanse streamingdienst.