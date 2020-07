Netflix: The Old Guard verpulvert records

Foto @Netflix

Netflix Original-film The Old Guard verpulvert records en staat nu al hoog in de top 10 best bekeken Originals op de streamingdienst.

Netflix kwam een kleine twee weken geleden met een nieuwe Original genaamd The Old Guard. Deze keiharde actiefilm is niet alleen een spektakel voor de kijker, maar ook voor de streamingdienst zelf. The Old Guard is volgens het bedrijf namelijk hard op weg om allerlei records te verpulveren.

The Old Guard verbreekt records

Op het officiële Twitter-kanaal van Netflix laat de populaire streamingdienst weten dat The Old Guard keihard gaat. De film heeft actieheldin Charlize Theron (Mad Max, Atomic Blonde, Hancock) in de hoofdrol en gaat om een groepje onsterfelijke huurlingen. Kennelijk valt die formule goed in de smaak, want de film knalt eventjes de top 10 best bekeken films op Netflix binnen.

THE OLD GUARD is breaking records! The Charlize Theron blockbuster is already among the top 10 most popular Netflix films ever — and Gina Prince-Bythewood is the first Black female director on the list.



The film is currently on track to reach 72M households in its first 4 weeks! pic.twitter.com/pM8vOTNa6m — NetflixFilm (@NetflixFilm) July 18, 2020

Als de voorspelling van Netflix klopt, komt The Old Guard in de eerste 4 weken binnen op plek 6. Dat is net onder Murder Mystery en omdat ik iedere mogelijkheid benut om Adam Sandler te bekritiseren, hoop ik dat The Old Guard er nog één miljoen extra huishoudens bij weet te tellen.

Extraction (99m) Bird Box (89m) Spenser Confidential (85m) 6 Underground (83m) Murder Mystery (73m) The Old Guard (72m) The Irishman (64m) Triple Frontier (63m) The Wrong Missy (59m) The Platform (56m)

Netflix heeft de smaak te pakken

Eerdere voorspellingen van Netflix waren ook al on point. De meest recente kaskraker was Extraction, die binnen no-time de beste bekeken Netflix Original ooit werd. Ook Bird Box was vorig jaar een gigantisch succes, mede door de daaromheen gecreëerde hype.

Daarover gesproken, ook The Old Guard had flink wat hype opgebouwd. Zo kondigde Netflix vorige week aan dat je een leven lang gratis Netflix kun winnen door het spelen van een game. Ik heb de film nog niet gezien, maar ik hoop toch echt dat The Old Guard film beter is dan de game. Want die is lachwekkend slecht.